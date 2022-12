Ekoodling växer stort i EU

2011 var marken som odlades enligt regler för ekologiskt jordbruk 9,6 miljoner hektar i EU-27.

Liten del - trots allt

Stora skillnader

Lägre takt i Sverige

Det innebär en ökning av ekoodlingen med omkring 500 000 hektar per år sedan 2002 då den ekologiska arealen var 5,7 miljoner hektar, enligt en rapport från EU-kommissionen.Det är en stor ökning, men den ekologiska arealen svarar bara för 5,4 procent av den brukade marken i EU.Antalet företag med ekologisk produktion har också ökat med drygt 50 procent det senaste årtiondet. Odlingen har framför allt ökat i de länder som blev medlemmar i EU efter 2004 (förutom Kroatien).Men majoriteten av den ekologiska odlingen, 78 procent, sker i de 15 länder som var medlemmar före 2004 (EU-15).Där har nationell och europeisk lagstiftning bidragit till att stimulera och utveckla den ekologiska produktionen, enligt EU-kommissionens rapport.Den ekologiska produktionens struktur i EU skiljer sig på flera sätt från den konventionella. Förutom att enheterna blir allt fler inom ekologisk produktion är de generellt större och antalet sysselsatta ökar inom produktionsgrenen.De som driver de ekologiska gårdarna tenderar att vara yngre än de som driver de konventionella gårdarna. Det är en större andel ekologiska producenter som är under 55 år än bland konventionella.Den ekologiskt brukade marken består till största delen av permanenta gräsmarker och därefter industrigrödor och spannmål.Andelen ekologisk djurproduktion är liten i EU. 2,9 procent av nötdjursproduktionen är ekologisk, 2,8 procent av get- och fårproduktionen och 1 procent av hönsproduktionen. Andelen ekologiska grisar är 0,3 procent.Efter Österrike hade Sverige 2011 den största andelen ekologiskt odlad areal i EU. I Sverige har den ekologiska odlingen ökat under lång tid, men 2012 och 2013 var ökningstakten lägre än tidigare.2013 utgjorde ekologiska arealer och arealer under omställning till ekologiskt 16,5 procent av Sveriges jordbruksmark.