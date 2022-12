Ekoodling minskar - trots ökat sug

För några veckor sedan kom Ekowebs marknadsundersökning som visar att den ekologiska livsmedelsförsäljningen i Sverige ökat med rekordhöga 38 procent 2014.

Samtidigt visar nu Jordbruksverkets preliminära statistik att den ekologiska arealen minskat med 5 procent och att över 1 000 lantbrukare lämnat den ekologiska produktionen i Sverige förra året.Även antalet ekologiska djur i Sverige minskar. Siffrorna bygger på anslutning till miljöersättningen för ekologisk produktion under 2014.– Det är otroligt beklagligt och olyckligt att vi inte är med och ökar produktionen när marknaden ökar. Vad händer då med den svenska marknadsandelen, frågar sig Maria Dirke, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna som tagit del av de preliminära uppgifterna.Peder Larsson, handläggare på Jordbruksverket, bekräftar siffrorna men vill också tona betydelsen något.Bland de cirka 1 000 lantbrukare som slutat är en stor andel kretsloppsinriktade och har ekologisk men inte certifierad produktion.Förra året var också ett år mellan två landsbygdsprogram, och det var inte möjligt att gå in i ett nytt åtagande det året. Däremot kunde man förlänga åtagande som gått ut 2013 med ett år.– Vi tror att en del lantbrukare valde att inte förlänga inför 2014 eftersom man ville invänta det nya programmet med start 2015, säger han.Maria Dirke påpekar att oavsett om lantbrukarna som slutat haft certifierad produktion eller inte är det viktigt att belysa att den ekologiska produktionen minskar samtidigt som efterfrågan är så stor.– Även om många haft kretsloppslantbruk skulle de ha kunnat ta klivet och gått in och certifierat hela produktionen. Det är svårt att se att det bortförklarar att 1 000 av knappt 10 000 slutar i en period när man vet att det finns en marknad som efterfrågar produkterna, säger hon.Ekowebs marknadsundersökning visade även att de som köper ekologiskt också vill köpa svenskt och att det periodvis varit brist på dessa produkter.– Den stora uppmärksamheten där konsumenterna och detaljhandeln nu ropar efter mer ekologiska livsmedel märks inte i prissättningen till de ekologiska producenterna, säger Maria Dirke.I fredagens pappers-ATL kan du läsa mer om den minskande ekoproduktionen. Där ger också en lantbrukare sin syn på saken - och anger regelkrångel och dålig lönsamhet som bidragande skäl till ekoflykten.