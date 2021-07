Ekonord investerar i potatisföretag

Riskkapitalbolaget Ekonord har beslutat att gå in med en 27-procentig ägarandel i potatisförädlaren Outinens potatis i Haparanda.



Outinens är sedan 60 år ett familjeföretag men väljer nu att ta in riskkapital i samband med en satsning på förädlade potatisprodukter som förkokt potatis till restauranger och potatisgratäng i halvfabrikat.

- Outinens Potatis har byggt upp ett bra varumärke på egen hand och är starkt tillväxtorienterat. Vår målsättning med investeringen är att omsättningen ska dubbleras på fyra till fem år säger Susanne Olofsson, vd Ekonord.



Karl-Johan Outinen, vd och ägare av Outinens Potatis:

- Investeringen från Ekonord betyder jättemycket för våra möjligheter att utveckla bolaget och nyanställa personal. I och med de stora investeringar vi nu gör i vår nya fabrik i Haparanda är det helt rätt för oss att ta in en ny ägare.



Ekonord kommer tillsätta en person i styrelsen för Outinens Potatis.ATL.nu