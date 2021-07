Ekonomicoachen: ”Budgeten är till för dig”

Det finns olika sorters budgetar, som resultat- eller likviditetsbudget. Resultatbudget är en sammanställning av företagets förväntade intäkter och kostnader under en viss period, exempelvis ett år. En intäkt uppkommer när varan har levererats eller tjänsten utförs.

Likviditetsbudgeten visar vilka in- och utbetalningar från kontot företaget förväntas ha varje månad under ett räkenskapsår. Den visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Den ger alltså en översikt över om pengarna räcker och om kassan kan klara oförutsedda utbetalningar vid olika tidpunkter under året.