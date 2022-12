"Ekologiskt jordbruk räddar inte Östersjön"

Ibland blir man väldigt trött på populistiska utspel. Som när Miljöpartiet vill ha 100 procent ekologiskt jordbruk runt Östersjön för att stoppa övergödningen. Ekologiskt jordbruk har många bra bitar, och det har konventionellt svenskt jordbruk också. Det finns både tydliga skillnader och likheter mellan ekologiskt jordbruk och konventionellt jordbruk. Till det som skiljer mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk hör inte näringsläckage. Om det skiljer, kan det lika gärna vara till det ekologiskas nackdel. För det är svårare att dosera stallgödsel så det blir lagom mycket näringsämnen vid rätt tidpunkt för grödan att ta upp näringen än det är med fabriksproducerad gödsel med känt näringsinnehåll.

Så om man är ute efter att minska näringsläckaget till Östersjön finns få skäl att förorda ekologiskt. Dessutom producerar ekologiskt jordbruk mindre mat per areal. Det direkta hotet mot Östersjön är ju faktiskt att vi måste försörja så himla många flera människor som ska leva, bo och verka runt Östersjön än för säg 150 år sen. När den mänskliga populationen ökar påverkar det miljön främst indirekt för att vi behöver producera mat och energi men också direkt genom allt vårt byggande och infrastruktur. Hotet mot Östersjön är direkt kopplat till antalet människor som bor i avrinningsområdet till Östersjön. Så enkelt, och samtidigt så svårt, är det.Att regionen samtidigt hör till världens bästa odlingsområden förpliktigar. Att importera mat från andra områden till befolkningen i Stockholm, Riga eller Krakow flyttar bara miljöproblemen. Kanske tar det längre tid innan de märks i andra, större havsområden, men det enda långsiktigt hållbara är att hitta former för att producera det vi människor behöver eller vill ha där vi bor. Om vi nånsin ska få ett kretslopp värt namnet så har vi dessutom missat det viktigaste. Det är våra egna restprodukter som måste återföras till den odlade jorden. Det har vi svårt för i dag, dels för att vi byggt fast oss i en avloppsinfrastruktur som inte lämpar sig för det, dels äter vi många olämpliga ämnen till exempel via mediciner som vi inte vill sprida ut igen. Så förmodligen kommer vår framtida kretsloppsanpassade gödsel att vara fabrikstillverkad och bland annat innehålla kväve och fosfor som idag samlas i reningsverken.Om vi ska minska köttproduktionen blir det än viktigare att ta tillvara vår egen gödsel för att sluta kretsloppen. Minskar djurproduktionen minskar ju stallgödseln proportionellt, men mängden producerade jordbruksprodukter lär inte minska om vår konsumtion bibehålls.Låt oss utveckla både ekologiskt och konventionellt svenskt jordbruk för att minska näringsläckaget och försöka hitta ett kretslopp för näringsämnena. För att kunna göra det måste vi ändra synen både på det ekologiska och det konventionella jordbruket. Och det måste göras stegvis utan att ytterligare minska svenska bönders konkurrenskraft, och i takt med ökad kunskap. Svenska bönder konkurrerar på en internationell marknad. Vi importerar fortfarande nästan 50 procent av det vi äter. Helt enkelt för att vi inte är beredda att betala för det miljömässigt bättre jordbruk som bedrivs i Sverige oavsett om det är konventionellt eller ekologiskt.