Ekobonde gödslar mindre

Det visar en enlig stor studie på ett antal gårdar som Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Uppsala gjort, skriver Upsala Nya Tidning, rapporterar TT.



Maria Wivstad, forskare vid Centrum för uthålligt lantbruk på SLU, säger till Upsala Nya Tidning att man konstaterat att ekologiskt jordbruk för in mindre kväve i sin produktion. Konventionell produktion tar in mycket mer genom exempelvis konstgödsel och foder.



Under senare tid har det varit mycket debatt om konventionellt eller ekologiskt jordbruk är mest miljövänligt.



Maria Wivstad säger till tidningen att det finns få data över hur verkligheten ser ut i de olika produktionssystemen. Men att de senaste resultaten bygger på att forskarna tittat på befintliga gårdar i stort antal och gjort det med hög vetenskaplig noggrannhet. ATL.nu