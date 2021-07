Egyptiska läget påverkar svensk träexport

Sverige är den främsta exportören i världen av trävaror till Mellanöstern och Nordafrika. Skogsindustriernas senaste siffror visar att 19 procent av furuexporten går till Egypten, och är därmed större än England på 17 procent.



Två anledningar till den ökade exporten till Nordafrika och även Mellanöstern är den starka befolkningsökningen som ökat efterfrågan på sågat virke, samt att det finns en brist på egen skog i områdena.



Per Rodert, vd för sågverkskoncernen Rörvik Timber, säger till Sveriges Radio Ekot att han följer läget noga och har regelbunden kontakt med affärspartners i den egyptiska hamnstaden Alexandria.

I Alexandria är hamnen just nu stängd och båtarna med svenskt virke kan inte lossa. Under måndagen stoppade Södra, Holmen, SCA och Vida alla skeppningar till landet, uppger Dagens Industri.



Läget är oroligt för tillfället, men Per Rodert tror att det som händer nu ändå kan bidra till ökad export av sågade trävaror.

- På sikt är vi och våra partners därnere övertygade om att tillväxten kommer att öka. Men i det närmaste perspektivet, kanske från nu och ett halvår framåt, är det en väldigt stor osäkerhet, säger Per Rodert till Ekot. ATL.nu