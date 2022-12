Egna initiativ bättre för att rädda miljön

Det sägs att positiva nyheter får mindre spridning än negativa dito. Det ligger nog något i det. Att berätta om att något blir bättre tycks aldrig intressera så mycket som när någon misslyckats.

Därför är det få som rapporterat om den positiva nyhet som kom i förra veckan, att den svenska skogsindustrin har sänkt sitt användande av fossila bränslen, och därmed sin klimatpåverkan, med 71 procent de senaste tio åren. En häpnadsväckande prestation.man lyckats ligger i att olja ersatts med biobränslen från biprodukter av den egna tillverkningen. Skogsindustri är en av de mer elintensiva tillverkningsindustrierna och har högt energianvändande.Men genom att dra ner på fossila bränslen har man gjort mycket för det totala koldioxidutsläppet. Från 2 miljoner ton per år till 0,6 miljoner ton per år.Ett konkret exempel som bland annat ATL har rapporterat om är Holmens kartongtillverkning i Iggesund, där användningen av olja på tio år sjunkit från 36 000 kubikmeter till 3 500.på en viktig sak. Branscher och företag kan själva, med hjälp av marknadskrafterna, forskning och utveckling, komma oerhört långt med miljö- och effektiviseringsarbetet.Att tillverka biobränslen av biprodukter från skogen även för fordonsflottan håller exempelvis Preem på och utvecklar. Innovation och den egna viljan att spara in kostnader och miljöpåverkan kan många gånger ta utvecklingen framåt effektivare än statliga förbud, pekpinnar och lagstiftning.bra exempel på detta. Skogsindustrin står för många tunga transporter, transporter står i sin tur för en stor del av Sveriges fossila utsläpp.Med hjälp av forskning kring transporter har man tagit fram lastbilar med fler hjulaxlar som fördelar vikt mer effektivt utan att slita på vägen. Det gör att man kan lasta 31 procent mer utan att göra själva bilen större, och att en bil då kan köra lika mycket som fyra stycken gamla av samma storlek., lyhörd politik som stöttar, utveckling och egna initiativ snarare än förbud och pålagor kan miljön förbättras utan att svenska bolag samtidigt får konkurrensnackdelar globalt.mycket bättre för både tillväxten, landsbygden och dess jobb samt för miljön att svenska företag uppmuntras bli bättre på egen hand, än att staten ska kväva dem.Det skulle bara leda till att de konkurreras ut från den globala marknaden och att andra länder med sämre miljöarbete tar deras andelar. Förslaget om nya svavellagen med kraftigt höjda avgifter för svavelutsläpp kan bli ett dåligt exempel på det sistnämnda.Den riskerar leda till nerlagda svenska företag, och tillväxt för mer nedsmutsande utländska. Vilket miljön inte blir ett dugg bättre av.