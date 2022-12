Efterlyses: rättvisare villkor vid uthyrning

De gamla kineserna strävade efter lugn och ro genom att allt skulle vara som förut. Man föraktade förändring. Stabilitet och kontinuitet var ledord. Ville man uttrycka sig starkt och verkligen förolämpa någon kunde man ta till kraftord som ”må du leva i föränderliga tider…”

Men var det verkligen lättare förr? Till vissa delar säkert. Strukturer var mer rigida och livet således mer förutsägbart. I dag utmanas vi på alla plan i en värld stadd i ständig förändring och förändringstakten ökar.inte byggd för att bara rusa på utan behöver ständigt stanna upp och fylla på både kroppslig och själslig energi. Dessutom fortsätter allt fler att flytta till större städer.Dessa faktorer driver på ett ökande behov av att kunna koppla av och uppleva en härlig lantlig miljö något som borgar för en positiv utveckling för lantgårdar som även satsar på besöksnäringen.att landsbygden finner fler inkomstkällor så att vi kan bevara en levande landsbygd. Det ger sociala kontakter, arbetstillfällen för mindre gårdar och inte minst bevarar en kulturmiljö.Riksföreningen Bo på lantgård arbetar aktivt för att utveckla dessa möjligheter även om kärnvärdena fortsätter att vara miljö, kvalitet och hållbarhet.ständigt nya krav och utmaningar men också möjligheter. Några exempel:• Markant ökning av utbudet av korttidsuthyrning.Utbudet av tillfällig logi har ökat markant sedan 2013. En faktor är att privatpersoner från 2013 kan hyra ut sin privatbostad skattefritt för upp till 40 000 kronor per fastighet och år. Enligt statistik från Blockets bostadsannonser har utbudet av korttidsuthyrningar på två år ökat med 57 procent för hela landet (Stockholm plus 72 procent).• Framväxt av nya bokningskanaler.Till exempel ”communities” (virtuella sammanslutningar som i huvudsak kommunicerar via internet) ändrar beteendet hos resenären. Det är en marknadsplats där folk kan annonsera ut och boka unika privata boenden runt om i världen. Privatmarknaden konkurrerar nu direkt med hotell och pensionatsrörelser.• Spelplanen är ojämn.Privatpersoner som hyr ut stöter inte på samma krav som de som bedriver verksamhet. De behöver inte få utrymningsvägar, hygienutrymmen och kök godkända av myndigheter.inom Bo på lantgård att behandlingen hos regionala tjänstemän varierar kraftigt. Någon kommun ser pragmatiskt på frågor, andra är nitiska och kräver dyra investeringar för att godkänna. Det som är godkänt ett år kan bli underkänt påföljande år när man bytt tjänsteman. Hyr en gård ut mer än fyra rum eller åtta bäddar så räknas man dessutom som hotellverksamhet med en flora av tilläggskrav.Gärna ökad konkurrens. Det ger mer trafik till och inom Sverige. Men villkoren behöver vara mer rättvisa.Anders GrevbyRiksföreningen Bo på lantgård