Efterlyses: fler odlare av perenner

Maria Westeborn väntar ivrigt på sin första beställning. Cirka 5 000 småplantor från en dansk leverantör är på väg till spannmålsgården Eriksgård utanför Tvååker i Halland.



- Vi drar i gång under försommaren i blygsam skala. Man måste först se vilken efterfrågan som finns och därför startar vi lite smått.





48 olika sorter

Bredda underlaget

Bjöds in

Med 48 olika sorters trädgårdsväxter på listan får Maria Westeborn ett brett sortiment, här finns favoritväxten astilbe men också aubretia, geranium, lavendel och olika sorters salvior.- Eftersom jag inte har kontrakt med någon ännu så vill jag kunna erbjuda ganska många sorter. Då finns det alltid någon som fastnar för något.Mia Apelqvist-Alm, ledamot i branschorganisationen Perennagruppen, välkomnar fler producenter av perenner, fleråriga örtartade växter för trädgårdar och offentliga anläggningar.Tillsammans med Per Alm driver hon Ombergs plantskola med 1 500 olika sorters växter och en produktion på mellan 600 000 och 700 000 plantor om året.- Vi som odlar perenner i Sverige tycker att det finns platsför fler, det måste vara bra att veta för dem som är intresserade.Inför vinterns årsmöte diskuterade Perennagruppens styrelse hur odlarunderlaget skulle kunna breddas och vitaliseras. Gruppen består av 13 större företag med ungefär samma inriktning.Det finns inga grossister i branschen utan plantskolorna har själva direktkontakten med kunderna i form av trädgårdsbutiker, kommuner och anläggningsfirmor.- Vi vill gärna få in människor med andra erfarenheter. Dels dem som odlar för direktförsäljning till konsument men också dem som är intresserade av att börja odla till partiförsäljning.Till årsmötet i början av året bjöds därför bland annat Maria Westborn in. Just lantbrukare med mark och odlingskunnande som letar efter komplement är en kategori som Perennagruppen tror har möjligheter.- Perennproduktion är en bra nisch för lantbrukare som vill göra mer. Man kan vara underleverantör och snabbt bli bra på ett begränsat sortiment.För Maria Westeborn i Tvååker är det dags att förbereda för de 5 000 beställda småplantorna som ska stå i odlingsbänkar till våren.Hon startar i egen regi, men på sikt kan hon även tänka sig att bli underleverantör.- För mig som inte vill bli så jättestor kan det ju bli en bra grej att driva fram växter och leverera till någon som redan har köpare. Marianne Persson