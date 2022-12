Efterlängtad svensk kvarg

På måndag börjar Skånemejerier leverera naturell kvarg från det nya mejeriet i Malmö och på tisdag lanserar Norrmejerier sina kvargprodukter under varumärket Gainomax.

Storsäljare

Importerad

"Trög industri"

Svensktillverkat

Arla inga planer

Kvarg har varit en storsäljare under flera år, främst bland styrketränare men även hos vanliga motionärer. Enligt undersökningsföretaget Nielsen såldes det över 15 000 ton kvarg under januari – oktober förra året och ökningen bara fortsätter.Men den som letar efter kvarg gjord på svensk mjölk har fått leta länge. Hittills har det bara funnits en enda tillverkare, det lilla Emåmejeriet i Hultsfred, som startade sin produktion för ett år sen.All annan kvarg är importerad. Kvargen från Lindahls, som ägs av Skånemejerier, tillverkas i Tyskland medan Arlas kvarg görs i Danmark och Tyskland.Från handelns sida är man förvånad över att mejerierna dröjt så länge med att ta fram en svensk kvarg.– Branschen har varit sen med att fånga upp kvargtrenden, säger Dan Jacobson, färskvaruchef på ICA till ATL.Björn Cederblad, vd för Skånemejerier, håller med.– Mejeriindustrin är en ganska trög industri. Det gick fort, vi hann inte med. Men nu har vi investerat 200 miljoner kronor i ett nytt mejeri som ska ta hand om hela kvargproduktionen, säger han.Först ut från det nya mejeriet i Malmö blir Lindahls naturella kvarg. Sen följer yoghurtkvarg under Skånemejeriers varumärke. Nästa vår räknar man med att hela Lindahlsortimentet ska vara svensktillverkat.Norrmejerier, som släpper åtta olika kvargprodukter varav sex är gjorda på norrländsk mjölk, säljer kvargen under sitt sportvarumärke Gainomax.– Kvarg är en del i en träningsfilosofi som vi ser som en trend i hela Norden. Vi i Sverige är faktiskt de EU-medborgare som tränar mest, säger Anna Dahlgren, brand manager för Gainomax.Arla har däremot inga planer på att börja tillverka svensk kvarg.– Inte här och nu. Men vi utesluter det inte om den goda utvecklingen fortsätter i Sverige, säger Arlas presschef Claes Henriksson.