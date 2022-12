Efterfrågan på danska ekogrisar ökar

Friland har meddelat sina befintliga leverantörer att de gärna får öka produktionen. Men samtidigt får också nya leverantörer chansen, skriver företaget i sitt elektroniska nyhetsbrev.

Friland märker ökad efterfrågan på ekologiskt griskött både på den danska hemmamarknaden och på exportmarknaderna. Fler konsumenter efterfrågar högre djurvälfärd och lägre medicinförbrukning i grisproduktionen.Vad gäller exportmarknaderna märks ökad efterfrågan främst på Frilands stora marknader Tyskland och Frankrike. Men företaget väntar sig också tillväxt i Storbritannien, Sverige och Nederländerna. Vid horisonten hägrar också jättemarknaden Kina.Friland vd Henrik Billman räknar med en stabil tillväxt under de närmaste åren.- Jag tror nog vi kan ställa in oss på en ökning i slakten på 15-20 procent om året under de kommande åren och det är därför vi nu tar de första stegen mot att åter öka produktionen, kommenterar han i det egna nyhetsbrevet.