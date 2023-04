Ecologs rekonstruktion snart över

De Laval släpper ny utfodringsrobot

• Batteridrivna utfodringsrobotar har hittills saknats i De Lavals produktutbud, men nu ska det bli ändring på det. Företagets nya utfodringsrobot, Optiwagon, är byggd för att fungera ihop med företagets utfodringslösning Optimat, som är utvecklat för vägning, mixning och distribution av foder. Vagnen rymmer 2,5 kubikmeter foder, och kan köra 12 kilometer eller 19 timmar per dygn. Det ska ge möjlighet att utfodra olika blandningar till olika grupper upp till tolv gånger per dygn. Laddtiden ska uppgå till fem timmar. Recepten och rutterna för Optiwagon styrs sedan via De Lavals driftsystem som kallas Farm Manager.

Optimat-systemet finns i dag på över 600 gårdar, främst i Europa, och kan dimensioneras för 120 och upp till 1 000 kor.