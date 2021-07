Dyster prognos om vete

Brasilianska Conab släppte statistik på produktion av sojabönor och majs, där vi kommenterar sojabönorna lite mer. Många marknader står och väger. Lagren sväller på kort sikt, men konjunkturuppgången och ökande konsumtion väntar (kanske) runt hörnet.



Arbetslöshetsstatistiken och nya arbetslösa i USA släpptes av US Labor Department i fredags och den gav ett glädjerus för marknaden, för basmetaller i synnerhet, men i förlängningen leder fler sysselsatta till ökad konsumtion, vilket bland annat terminer på Live Cattle och Mjölk påverkades av. Europa ligger avgjort efter USA i återhämtningen. USA har en mycket större dynamik i sin samhällsekonomi än det mindre fria Europa.



Vete

Chicagovetet backade med 3 procent och Matif med 2 procent. Chicago börjar som bekant från en högre nivå.

Vi noterar också att det är löjligt liten prisskillnad mellan Kansas City Hard Red Winter Wheat och Chicagos soft. Minneapolis HRS handlas också på i princip samma nivå. Vi vet att det beror på att man räknar med ett underskott av SRWW i USA, pga den sena eller uteblivna sådden, som vi skrivit om, men "what do you got to lose" med att köpa KC eller Minneapolis och sälja Chicago? Priserna på KC och Minneapolis kan ju knappas bli lägre än CBOT... Det är en trade vi tycker om och rekommenderar. Begränsad förlustrisk och stor vinstpotential och dessutom har marknaden antagligen fel.



Väderleksrapporten för Ryssland och Ukraina innehåller kallt väder. Ryssland hade 2008/09 en produktion av vete på 63.7 mt att jämföra med Eurozonens 151 mt. Oron för kallt väder beror på att nederbörden har varit bara hälften av den normala och övervintrande fält har ett otillräckligt snötäcke som skydd mot kylan.



Man kan räkna på hur vinsten av att odla vete i USA. Vi gör så här. Vi tar priset på Decebmer 2010-kontraktet på SRWW i Chicago och antar en skörd om 40 bushels / acre (5 års genomsnitt). Samt en produktionskostnad om 289 dollar / acre (enligt USDA). Med terminspriset för 2010, som ändå är ganska mycket högre än priset på kortare terminer, får vi en förlust på 50 dollar per acre.



Att det är riktigt olönsamt att odla vete nu, borde få ett genomslag i minskad odling, men det kommer märkligt nog inga rapporter om det. Grafen säger ändå att priset fundamentalt är för lågt. Ett långsiktigt jämviktspris bestäms av produktionskostnaden.

I veckan kom ny statistik och prognos från USDA, som vi kan se nedanför:





Som vi kan se har de från november justerat upp produktionsprognosen för "world" från 671.89 till 673.86 mt, vilket bara är 8 mt lägre än förra årets rekordskörd. Det gör att utgående lager väntas bli 191 mt, alltså 28 procent av produktionen. Det är en hög nivå. En lagersituation på den nivån är också dämpande för prisrörligheten. En ökning av skörden i Ryssland, Ukraina (FSU) ställer vi oss lite frågande till, med tanke på kreditsituation och låga priser.



Lagren är dock inte jämnt spridda över världen, och här finns kanske lite "bullish" information. Lagren finns till stor del i Kina och därifrån lär de inte komma ut. De finns också i Ryssland och Ukraina och deras lagringsfaciliteter är knappast solida betongsiloanläggningar, så det vetet kanske inte är kvarnvete i alla fall.



Spekulanterna har varit nettosäljare av terminer i Chicago, vilket får tolkas som att de tycker uppgången har mattats och att de känner vittring av prisnedgång.

Alltjämt är Matif billigare än Chicago, mer så för längre terminskontrakt. Om du som bonde vågar skulle det kunna vara intressant att sälja Chicagopriset omräknat till svenska kronor istället för att sälja Matif omräknat till svenska kronor.

För den som vill ha pris och handla ställer vi köpkurser på november 2011 och november 2012.



Majs

Terminerna på majs steg med 4 procent i veckan. Det kom rapport från USDA i veckan om att ca 6 procent av höstens skörd i Iowa i USA kommer att få stå kvar på fälten till mars-april, när de kan skördas. Kvaliteten blir då lidande, med väntade förluster på 25 procent.

Frågan är hur mycket av USA:s areal som kommer att besås med sojabönor och hur mycket med majs. Kvoten mellan SX9 / CZ9, är på en ovanligt hög nivå. Enligt den föredrar alltså bönderna sojabönor.



På basis av att sojabönorna är så dyra just nu och majsen så billig, kommer bönder att välja att producera sojabönor. Samtidigt är skörden av sojabönor i Brasilien högre än väntat (se mer under Sojabönor). Det gör att vi tror att det finns potential för majs-priset att utveckla sig väldigt väl framåt 2010, framförallt i förhållande till sojabönor.



Vi rekommenderar därför att hålla ett öga på kvoten SX0/CZ9 och gå in i den spreadpositionen vid lämpligt tillfälle, alltså sälja SX9 och köpa CZ9.



Raps

Rapsfröet har legat ganska still i veckan och det verkar finnas tillräckligt med köpare på 280 euro för att hålla priset över den nivån. Trenden är, måste vi komma ihåg, uppåtriktad sedan början på hösten. Men det utesluter inte att vi kan få en och annan rekyl ner mot 270 eller 260 euro igen.



Sojabönor

Priset på sojabönor sjönk endast marginellt i veckan, med 1 procent för kortare terminslöptider och -2 procent för längre. Sådden i Brasilien avslutas de närmaste dagarna, det har därför varit fokus på vädret. Endast i Rio Grande do Sul är sådden sen, pga det myckna regnandet där, som vi nämnt tidigare. I övrigt verkar det vara goda förhållanden.



Samtidigt som priset sjönk på CBOT, steg priset som följs av CEPEA/ ESALQ (Paraná), som är referens för brasiliansk handel.

Conab, dvs Companhia Nacional de Abastecimento, som är en del av Ministério da Agricultura, publicerade december månads skördeprognos för sojabönor och majs i tisdags, den 8 december. Skörden väntas öka till 64.56 miljoner ton, vilket både beror på en 6 procent större areal än förra året, och på en högre avkastning per hektar. Nedan ser vi en uppdaterad tabell för Brasilien (med decemberrapportens siffror).





Enligt Conab kommer Brasiliens export att kunna bli 25.9 miljoner ton under 2010. Efterfrågan på sojaolja är högre, drivet av efterfrågan på biodiesel.

Historisk utveckling över sojabönsskörden ser ni nedan. Notera sista stapeln, som är Conabs skördeprognos för nu i december.





Nedan ser vi hur arealen har utvecklats historiskt.





Kina var inte lika aktivt på köparsidan i veckan, som man varit tidigare.

USDA släppte en rapport för sojabönorna också. De förutspår oförändrad produktion i Brasilien, märkligt nog.





USDA förutspår att den ökade produktionen leder till högre utgående lager, men de har inte gjort någon stor förändring från november-rapporten. De räknar med att utgående lager 2009/10 blir 57.09 mt, jämfört med 42.41 mt förra året.

Med tanke på att lönsamheten ser så olika ut inför vårsådden i USA för majs och bönor, tror vi på en hög produktion av sojabönor.



Efterfrågan från en global ekonomi som inom kort har återfunnit tillväxten innebär att det kommer att vara en god efterfrågan på såväl majs, som sojabönor, men majspriset har fundamenta som talar för sig.Torbjörn Iwarson