Dyster läsning i mejerimarknadsrapport

Det är ingen munter läsning i LRF Mjölks mejerimarknadsrapport. Sedan början av året har världsmarknadspriserna för mejeriprodukter i snitt fallit med 35 procent.

Ryskt importstopp och fulla lager i Kina

Ökad produktion

Minst ett år till ljusning

Priskurvan för Fonterras auktioner pekar också brant nedåt, med en minskning på 48 procent från rekordnoteringen i början av februari.Inom EU har priserna för helmjölkspulver och skummjölkspulver fallit mest.Utvecklingen för svenska mejeriprodukter är fortsatt svag, under årets åtta första månader minskade produktionen av alla mejeriprodukter utom mjölkpulver.Det ryska importstoppet är som redan känt en bov i dramat. Rysslands import var i motsvarande storlek som hela den svenska mjölkproduktionen.Kina antas också ha fulla lager av mjölkpulver, vilket förklarar den minskade efterfrågan som nu upplevs.Samtidigt som priserna sjunker har produktionen också ökat. Den totala mjölkinvägningen i EU steg med 5,3 procent under årets första sju månader. Sveriges mjölkinvägning var i augusti månad 1,3 procent högre än samma månad i fjol.Internationellt sett sticker Nya Zeeland ut som ett land som ökat sin mjölkproduktion kraftigt.Under det kommande halvåret förutspås en långsamt dämpad produktionsökning i världen och en stabilisering av de internationella priserna.Längre fram, under tredje kvartalet 2015 förväntas enligt rapporten en starkare global mejerimarknad med något högre priser. LRF Mjölk hänvisar också till Rabobanks senaste kvartalsrapport där det antas att botten för de internationella priserna är nådd.Rapporten kan du läsa i sin helhet här.