Oro över oljelagret

– Under de senaste tre veckorna har priserna sjunkit med 15 procent och under gårdagen steg priset med fyra procent, så det är fortfarande ett lägre pris. I går stärktes även kronan gentemot dollarn vilket också gör att priserna håller sig nere, säger han.

– Just det området som blev attackerat är ett av de största och viktigaste områdena för oljehandeln i världen, så skulle det bli stora problem där under en längre period kommer drivmedelspriserna att påverkas, säger Johan G Andersson.

Mindre höjning

Under fredagen höjdes priserna på diesel och HVO-100 med 10 öre per liter och det nya riktpriset på diesel ligger nu på 15,89 kronor per liter. Det nya priset på HVO-100 ligger nu på 16,81 kronor per liter. Prishöjningen ligger dock enligt bedömare i nivå med vad som brukar ske sommartid då efterfrågan på drivmedel ökar.