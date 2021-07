Priset för diesel nådde under förra veckan över 16-kronorsgränsen och har sedan fortsatt stiga. Efter den senaste höjningen ligger riktpriset på 16,38 kronor per liter på bemannade mackar. HVO-100 såg också en höjning på 15 öre per liter och det nya priset är nu 17,41 kronor per liter. Det gör att prisskillnaden mellan diesel och HVO-100 fortsätter att ligga runt en krona.