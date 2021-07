Dyr markberedning - men bra resultat

Ur Vi Skogsägare nummer 1 2010

I teorin är markberedning enkelt:

Gräv upp en rejäl torva, vänd på den och stampa till. Mitt i den upp- och nervända torvan sätts plantan. Den hamnar då i ren mineraljord, vilket skrämmer bort snytbaggarna och det näringsrika humusskiktet kommer nära rötterna. Dessutom hamnar den i nivå med omgivande mark vilket hindrar risken för uttorkning.



Metoden kallas "Invers" (namnet kommer av latinets invertera=omvända).

Problemet är att hitta bra teknik för att göra jobbet maskinellt.



Företaget BSM har utvecklat ett aggregat tillsammans med Skogforsk.

Tester från Skogforsk visar att det fungerar bra, men det blir relativt kostsamt.



Aggregatet, som kopplas till en grävmaskin, är förhållandevis billigt (knappa 40 000 kronor). Det som driver upp kostnaden är att det tar mycket längre tid att stå still och göra en markberedningsfläck i taget jämfört med att exempelvis köra en markberedningsharv.



Dessutom tar det lite längre tid att hitta planteringspunkterna eftersom de inte finns längs en jämn fåra.



Men det finns plusposter också. I testen blev hela 90 procent av planteringspunkterna godkända.



Plantantalet kan minskas om markberedningen är riktigt bra.



Uppslaget av björksly blir mindre än vid harvning.



Det är liten inverkan på miljön.





Dessutom är aggregatet flexibelt.

Om marken är fuktig och det finns risk för att plantan ska dränkas kan högläggning vara bästa metoden. Då vänder man upp torvan utan att föra tillbaka den och planterar i jordhögen.

Om det är stenigt, eller vid sådd, kan det vara bäst att bara skrapa på ytan, då används aggregatet för "fläckmarksberedning".



I Skogforsks test var utgångspunkten 2 500 planteringspunkter per hektar och att maskinkostnaden är 650 kronor i timmen.



Det gav följande kostnader:



Invers, 4 400 kronor per hektar.



Högläggning, 4 000 kronor per hektar.



Fläckmarksberedning, 2 600 kronor per hektar.



Det kan jämföras med harvning som i Götaland kostar omkring 2 000 kronor per hektar.



Pär Fornling