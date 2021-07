Dubbdäcksförsäljningen ökar

Försäljningen av dubbdäck ökar och däckkedjan Vianor sålde till exempel under oktober 25 procent fler dubbdäck än under samma månad i fjol.



- Trenden under de senaste två åren har varit att efterfrågan på dubbfria vinterdäck har ökat. Därför blev vi överraskade när vår försäljning av dubbdäck ökade med 25 procent i oktober jämfört med samma månad i fjol, skriver Daniel Nordvall, marknadschef på Vianor AB, i ett pressmeddelande.



- Det är en kraftig ökning som visar att bilägare vill ha däck som ger maximalt grepp på hala vägar. Jag tror att förra vintern med mycket snö och halka även i mellersta och södra Sverige, motortidningarnas tester där man rekommenderar dubbdäck samt Trafikverkets undersökning om dödsolyckor har påverkat däckvalet i höst, fortsätter Daniel Nordvall. ATL.nu