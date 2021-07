Dronningborgfabriken stängd

Under nästan 100 år tillverkades maskiner och tröskor med namnet Dronningborg här. 1991 räddades fabriken ur ekonomiska svårigheter genom att Massey Ferguson köpte den. MF köptes två år senare av Agco.



Under 1980- och 1990-talet tillverkades här tröskor med namnen Case IH, Massey Ferguson, Deutz-Fahr och Fendt. Men i slutet av 2009 meddelade Agco att fabriken skulle läggas ned.

Tillverkningen av Agcos stora tröskor flyttas till Breganze i Italien, där Agco äger hälften av Laverdafabriken tillsamannans med Argo, som tillverkar traktorer under namnen Landini och McCormick.ATL.nu