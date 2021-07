Linköpingsföretaget Arboair har utsetts till vinnare av den internationella innovationstävling What Wood You Do, som utlysts av näringslivsklustret Paper Province tillsammans med bland andra Stora Enso, Sveaskog och Gunnar Sundblads forskningsfond. Syftet med tävlingen är att hitta nya idéer som utvecklar en hållbar och skogsbaserad bioekonomi.