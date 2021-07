Drömjobbet kan finnas inom jordbruksteknik

Detta trots att industrin skrek efter teknikkompetensen - och fortfarande skriker efter den. Att det råder stor brist på personer med kompetens inom jordbruksteknik skriver samtliga tre företag bakom Årets nyheter på Elmia under på.



Den bild "Medelsvensson" har om svenskt lantbruk präglas i dag starkt av Astrid Lindgrens Alla vi barn i Bullerbyn och TV4:s dokusåpa Bonde söker fru.

Att traktorer i dag har lika avancerade datordrivna styrsystem som bilar och till viss del är självgående, att avancerad sensorutrustning styr hur insatsmedelmedel ska fördelas över fälten eller att kor mjölkas med robotar är inte alls lika känt för gemene man.



För att kunna utnyttja den nya teknikens möjligheter ställs höga kompetenskrav på lantbrukarna, både vad det gäller underhåll och inställningar.

Vart ska de vända sig om de stöter på problem eller behöver råd om de allt mer avancerade systemen? Felinställda maskiner ger minskad avkastning och det kostar - mycket! Både för plånbok och miljö.



Det finns i dag endast ett fåtal teknikrådgivare, och den teknikutbildning som agronomer och lantmästare får är i det närmaste obefintlig. Det här märks tydligt av svenska företag som Akron, Dataväxt och Överum (de företag som står bakom produkterna som fått utmärkelsen Årets nyheter på Elmia). Visst satsar SLU på civilingenjörsutbildningar men de agrara inslagen i dessa är närmast försumbara.



Trenden i Europa är enhetlig. Det är svårt att locka teknikintresserade ungdomar till att utbilda sig inom jordbruksteknik. Att jordbruk i dag faktiskt är en högteknologisk och utmanande bransch med stora möjligheter till att påverka sina egna arbetsuppgifter blir inte tydligare av att utbildningar bakas in i "gröna paket" eller att smågrisar fyller ut annonserna som rör jordbruk. Var sprids den "verkliga" bilden av det moderna jordbruket?



Ny Teknik, Sveriges Ingenjörer och GfK Sverige gjorde i somras en webbundersökning där prenumeranter och medlemmar fick svara på frågor om vilka egenskaper som är viktigast om en arbetsgivare inom teknik och it ska vara attraktiv.



Viktigast på drömjobbet blev generellt att arbetsuppgifterna ska vara utmanande och utvecklande och att det finns möjlighet att själv kunna utforma arbetet.

Allt detta stämmer väl in på de arbetsuppgifter som teknikagronomer faktiskt arbetar med i dag. Ja, ni ser själva. Jordbruksteknik äger!



Tips! Vill du veta mer om avancerad teknik i dagens traktorer så gå på Elmia och prata med Mattias Larsson, JTI, i Lofts monter.



Anna Rydberg

sektionschef Råvaruproduktion & kvalitet JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik