Dressyr kan göra hästar stressade

Dr Martine Hausberger och hennes kollegor vid Université de Rennes 1 delade in 76 franska ridvalacker i grupper, beroende på vilket arbete de skulle göra.



Grupperna fick bland annat träna fälttävlan, hoppning, dressyr eller voltige en timme om dagen. Resten av dygnet stod de uppstallade och sköttes likadant, skriver Equine Science Update.



Av de 76 hästarna i studien visade 65 stycken minst ett stereotypt beteende. Bland hästarna som reds i avancerad dressyr fanns störst problem med allvarliga beteendestörningar som krubbitning, luftsnappning, huvudskakningar och nickningar.



Slickande och bitande var mer vanligt bland hopphästar och fälttävlanshästar. Hästarna som använts till voltige, där gymnaster gör akrobatiska övningar på hästryggen, visade minst tecken på stereotypa beteenden. Där det förekom var de av mildare slag, som lek med tungan.



Forskarna tror att dressyrhästarnas beteendeproblem kan bero på stress. Instruktioner som hästen kan uppleva som motsägelsefulla är vanligare inom avancerad dressyrridning än de övriga sporterna. Bland annat uppnås de samlade rörelserna genom att ryttaren hindrar hästen att gå framåt med hjälp av tyglarna, samtidigt som hon eller han driver hästen framåt med skänklarna, enligt Equine Science Update.



Studien heter Could Work Be a Source of Behavioural Disorders? A Study in Horses.Tina Andersson