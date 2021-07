Dramatiska haverier i Lidköping

När Per Nilsson gav järnet med Burning Baby fick trycket i insugningsröret kompressorn att lyfta och vilja flyga i väg och när Robert Andersson gasade på med Cougar blev den nya Arias­motorns 2000 hästkrafter mer än transmissionen kunde klara. Kugghjulen i en av de samlingsväxellådor som ska ta vridmomentet till bakaxeln förvandlades till spån och enstaka något större flisor, så inför europacuptävlingen i Bernay blir det en del garagejobb.

- Vi bygger en helt ny samlingslåda. Samtidigt vänder vi motorn så att den sitter i samma riktning som de andra vilket gör att vi kan ha ett kugghjul mindre, säger Fredrik Andersson.



Tävlingen kördes fredag-lördag i Trollhättan där moln och regnbyar i landskapet kan ha skrämt bort en del åskådare. Banvädret var däremot anständigt, framåt lunch på lördagen rent av utmärkt då molnen drog undan och solen tittade fram.



Först ut på fredagskvällen var 600 kilo modifierat/Compact Diesel. Beatrice Andersson tog en ny seger dryga halvmetern före Paul Larsson och Bamse. I 2500 kilo modifierat vann Rudéns.





Lockade 14 team

Haveri för Pluto

Eurocupklassen i Pro Stock lockade 14 team från hela ­Europa. 10 gick till pull off och en tät kamp om segern. Mellan ettan och trean skilde mindre än åtta decimeter.Super Stock bjöd också på ett stort startfält, elva traktorer. Ende svenske deltagare var Reinhard Stefansson i Silvia som efter ett praktdrag blev femma i pull off.Lördagen började med uppvisning i 600 kilo modifierat/Compact Diesel där Bamse stod för det längsta draget. I 3500 kilo modifierat tog gamle räven Fox segern före Cougar. Eftersom Robert Andersson avstod sitt pull off drag vann Fox klassen medan Cougar vann i SM-serien med Ghost Rider som tvåa och Återfallet som trea på hemma­banan.Twd bjöd ännu en fight mellan XL och Evolution sedan hemmatraktorn Pluto fått haveri. XL knep segern med drygt 10 meters marginal.I 950 kilo havererade Burning Baby. Eftersom bröderna Roth avstod pull off delade de topplaceringen.Till avslutande 4500 kilo modifierat kom flera inbjudna, utländska team. Vann gjorde åter Fox före Cougar. Den sistnämnda vann SM-serien före Återfallet.SM-kampen fortsätter i Målilla den 12-13 juni. Jan Vainult