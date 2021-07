Dramatisk ridolycka vid dansk djurmässa

Under uppvisningen sprang två hästar in i varandra och krocken slutade så illa att en av ryttarna hamnade under sin häst när den ramlade.



Flickan blev dessutom liggande under det tunga djuret eftersom den skrämda hästen behövde flera försök innan den kunde resa sig.

Inom en halv minut var dock sjukvårdare på plats och kunde ta hand om flickan som fördes med ambulans till sjukhus. Där visade det sig att hon klarat sig utan allvarligare skador.ATL.nu