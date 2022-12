Dramatisk polisjakt efter stulen hjullastare

Det var efter klockan tio på måndagskvällen som gärningspersonerna bröt sig in på bygghandeln i Lindesberg, rapporterar SVT Örebro.

Ett vittne ska ha sett hur en lampa tändes inne på området. Därefter ska tjuvarna ha forcerat låsta grindar med hjälp av hjullastaren.Vid 01-tiden fick polisen kontakt med fordonet på länsväg 864 i Lindesberg. Men tjuvarna blockerade, med hjälp av hjullastaren, vägen med en bil samt trästockar.Vid fyratiden på morgonen krascahde gärningspersonerna, av oklar anledning, in i ett skyltfönster i Fellingsbro och vid sextiden körde de in i en framförvarande polisbil som blev obrukbar.Polisen lade även ut en spikmatta, men hjullastarens däck punkterades inte. Vid klockan åtta på tisdagen påträffade polisen dock maskinen i Lindesberg med uppslagna dörrar och utan någon förare.Helikopter och hundförare har satts in i sökandet efter tjuvarna.Händeslen rubriceras som grov, misshandel, grov stöld, grov vårdslöshet i trafiken och grov skadegörelse.