Dorper - svensk fåravel har fått en ny ras

Hittills har allt gått bra och fåruppfödaren Ingegerd Eriksson i Uppsala län är full av energi och optimism. Dorperlammen har fötts på helt normal väg och har en vikt på 3,5-4,5 kilo.

- Mor och barn mår bra, hälsar Ingegerd Eriksson.



Egentligen är det som vilken lamning som helst - och ändå inte. För nu har en ny fårras fötts i Sverige. Ingegerd Eriksson har fått jobba en hel del för att få in dorperfåren och hennes arbete har väckt uppmärksamhet.





Krävdes dispens

Härdig ras

På grund av smittskyddsreglerna användes embryon, vilket i och för sig inte är ovanligt. Men i ett får planteras ett embryo in genom ett kirurgiskt ingrepp, vilket krävde dispens från Jordbruksverket. Det har gått bra för 60 procent av de embryon som planterades in och totalt ett åttiotal lamm ska födas. Ingegerd Eriksson jobbar enbart med avel och tacklammen behåller hon för att bygga upp en besättning på mellan 100 och 200 dorpertackor. Bagglammen säljer hon.Just nu har hon dock stött på en del problem när det gäller till vilka länder försäljningen av bagglammen får ske. Inom EU finns olika stränga regler. Men Ingegerd Eriksson är en luttrad uppfödare och på­pekar att missförstånd lätt uppstår när information ska komma från ett land till ett ­annat, i det här fallet från Kanada till Sverige. Olika språk och olika sätt att skriva intyg och dokument kan krångla till det.- Vi jobbar på det men jag tror att det slutar utmärkt, säger hon.Ingegerd Eriksson har i många år varit fåruppfödare i Kanada och där har hon en stor dorperbesättning. Väl hemma i Sverige igen har hon fått många kontakter med andra fåruppfödare i Sverige som uppskattar hennes arbete med att föra in en ny fårras i Sverige. Svensk fåruppfödning måste få bättre ekonomi och därför behövs nya raser, anser de.Dorperrasen är en köttras som är framtagen för att vara lättskött. Den är motståndskraftig mot parasiter och sjukdomar, klarar sig på gräsbete och behöver inte klippas eftersom den fäller sin ull. Tillväxten är god och slaktvikten hög.- Det är en otrolig efterfrågan på dorper både inom och utanför EU, säger Ingegerd Eriksson.Birgitta Sennerdal