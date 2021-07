Dollarn föll och råvarupriserna steg

Veckans vinnare var Chicagovetet, följt av majs och sojakomplexet. Terminspriserna på kött var nästan oförändrade med kanske en tendens till lägre priser. Potatispriset som steg kraftigt för en vecka sedan, föll tillbaka några procent i veckan som gick.



Vete

StrategieGrains för november kom i veckan. De räknar med 1.8% lägre skörd av spannmål i EU-27 för året 2009/10. Det mesta av minskningen torde ske på korn, medan veteproduktionen kommer att vara ungefär oförändrad. Minskningarna tror de kommer att ske på sämre jordar, dvs de allra längst ner i söder vid Medelhavet och de allra längst upp i norr, dvs i vårt område.

Sedan förra året har foderefterfrågan minskat med 6mt. StrategieGrains skrev ner efterfrågan med 2 miljoner ton i novemberrapporten, för odlingsåret 2008/09.



I Argentina lämnade BAGE skördeprognosen till 7.75 mt, trots att det fortfarande är väldigt torrt, i synnerhet i de södra delarna av landet. Det var också frost i veckan. Skörden angavs till 9 procent färdig, men hektarskörden är 19 procent lägre än förra året.

Lagren av vete i världen skrevs upp av USDA. Ryssland är ett land som har stora lager av spannmål, men som bekant ligger det ofta i ensilagekorvar, vilket gör att man undrar hur bra kvarnvete det blir av det.



Nedan ser vi hur sådden av höstvete utvecklar sig i år i USA jämfört med de senaste åren, enligt USDA:s Crop Progress Reports. I veckan tog sig noteringen upp till 85 procent klart, från 79 procent förra veckan.





Spekulanterna har fortsatt att sälja terminer på vete. Enligt CFTC:s Commitment of Traders rapport över spekulanternas nettoposition, är denna på CBOT ett sålt netto på 38 840 kontrakt (förra veckan 36 197 och för två veckor sedan 33 033). Man kan säga att "kraft" börjar byggas upp igen för en ny förestående våg av "short covering", som kan ge en snabb prisuppgång.



Vi ser nu att läget som rådde för en vecka sedan, där Chicago var billigare än Matif, nu är omvänt. Matif är billigare än Chicago. I synnerhet maj-kontraktet på Matif är billigt i förhållande till Chicago. Man bör emellertid fundera över lagersituationen i Europa kontra USA i maj, innan man tar position specifikt i Matif-maj, och kanske säljer kringliggande Matif-kontrakt eller Chicago.



Majs

Skörden ligger risigt till i USA och i torsdags kom en rapport om vomitoxin i majsen, vilket påverkar foderefterfrågan inte bara på majs utan också på DG, dranken från etanoltillverkningen. Detta är positivt för bönorna, eftersom man kan använda dem både som proteinkälla förstås, men även för kaloribehovet.

Mellanvästern kommer att vara regnfri under måndag till onsdag i veckan som kommer. Det mesta av bönorna kommer att vara skördade efter det, medan majsen inte kommer att vara klar. Efter onsdag väntas nytt regnväder.



Det diskuterades i marknaden om arealen för majsodling verkligen räcker. Sådd areal måste öka i vår för att inte lagren ska bli allt för låga i världen.

StrategieGrains, som släppte sin novemberrapport i veckan, förutspår mindre odling av majs i Västeuropa och mer i norra Europa, dvs för ensilage.

Nedan ser vi andelen skördad majs i USA, enligt USDA:s Crop Progress rapporter.





Majsskörden ligger ordentligt efter vad den borde göra så här års. Det är faktiskt ganska uppseendeväckande. Resultatet är sämre kvalitet, som nämnt förra veckan. Men det är klart att frågan man också ställer, är om det verkligen blir i närheten av 100 procent skördat.



Raps

Rapspriset bröt nedåtgående trendlinje i början på oktober och har sedan dess varit i en "ackumulationsfas". Den kan vara basen för en ny prisuppgång.

Kanadensisk canola slutade veckan högre. Kina kräver att all import från Kanada och Australien måste testas för blackleg disease från och med den 15 november.

USDA höjde skördeprognosen för Europa med 600 tusen ton till 21.2 mt.

Inför nästa år förutspår StrategieGrains i sin novemberrapport att det kommer att produceras mer raps i Europa, vilket då sker på bekostnad av spannmål.



Sojabönor

Tekniskt har sojabönorna hållit sig över den nedåtlutande stödlinjen. Det är positivt. Marknaden försökte ta sig över 10 dollar, men där fanns säljare. Veckan började med den allmänna prisuppgång för råvaror som orsakades av G-20-ländernas besked att fortsätta stimulera världsekonomin. Sedan kom USDA-rapporten, som inte var positiv, då den förutspådde rekordskörd för USA, Brasilien och Argentina, med globala lager 15 mt (+35 procent) högre. I torsdags kom så vomitoxin "skandalen" för majs. I DG (drank) finns 3-4 ggr högre halter än i själva majsen. Ett ledande grisuppfödningsföretag i USA meddelade att man inte kommer att använda DG, vilket naturligtvis gjorde att sojabönorna steg. Spreaden mot majs har ökat.



Samtidigt har sådden i Brasilien nått upp till 48 procent klart. Det är 13 procentenheter högre än för en vecka sedan och 4 procent över förra veckans nivå.

Nedan ser vi crop progress för sojabönsskörden i USA. I veckan tog sojabönorna ett jättekliv upp från 51 procent färdigt till 75 procent färdigt.





Tekniskt tror vi att stödet håller och att marknaden kommer att vilja testa 10 dollar på allvar för att få veta hur mycket säljande (bönder?) det finns vid 10 dollar.Torbjörn Iwarson