Dollar på väg över nio kronor

Dollarförstärkningen har varit en tydlig trend på valutamarknaden under andra halvan av 2014 och in i 2015. Parallellt har kronan försvagats något vilket drivit kursen ytterligare.

Skillnaden ökar

Lägre än väntat

Den främsta förklaringen är att riksbanken sänkt reporäntan till minusnivå för att få upp inflationen till nivån 2 procent. Och indikerat att sänkningarna kan fortsätta.Den amerikanska ekonomin är istället på väg att ta fart och den amerikanska centralbanken väntas börja höja räntan framåt hösten.– Det betyder att skillnaden i penningpolitik kommer att öka. Därmed kommer dollaruppgången att fortsätta, säger Richard Falkenhäll, valutaanalytiker SEB.Den dollarrekyl som vi sett under våren beror på att ekonomisk statistik från USA var lägre än väntat medan det fanns tecken på att europeisk konjunktur går bättre.Richard Falkenhäll ser det som ett tillfälligt hack i kurvan och att dollarn fortsätter att stärkas när statistiken från kvartal två kommer in under sommaren.