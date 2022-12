Djurtransportör anmäld av slakteriveterinär

Bakom anmälan till länsstyrelsen står en veterinär vid det mottagande slakteriet.

Samma djurtransportör har tidigare anmälts till åklagare för en annan djurtransport. Under denna hade 50 får lastats in i en lastbil som egentligen bara får ta 25 djur. Ett av fåren dog under den transporten, troligen av syrebrist.