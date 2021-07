Djurskyddskostnaderna knäcker grisbönderna

SKÖVDE ATL

Detta är en kollektiv nyttighet och borde därför betalas via Landsbygdsprogrammet, menade Sveriges grisföretagares ordförande Annika Bergman i en jordbruksdebatt i Skövde på måndagskvällen.

- Konsumenterna är ju inte beredda att betala för det och det är en kostnad som rimligtvis skulle kunna kompenseras via landsbygdsprogrammet, sa Annika Bergman, som samtidigt uttryckte djup oro för svenska grisproducenters framtid.



- Vi måste göra någonting nu och det måste ske något drastiskt. Scan betalar ungefär 11 kronor i dag, vi borde ha ett pris kring 15,50 till 16 kronor kilot. Om fem år finns det bara kvar sådana som jag, de som inte har råd att sluta, sa hon.



Jordbruksminister Eskil Erlandsson var en av de inbjudna talarna till Swedbanks/Sparbankernas jordbruksekonomiska debatt i Skövde. Han kunde dock inte ge Annika Bergman ett rakt löfte.

- Vi betalar redan i dag ut en massa pengar för kollektiva nyttigheter via landsbygdsprogrammet och det här är någonting man kan diskutera, sa jordbruksministern i en kommentar efter paneldebatten, men tillade att det är ett beslut som måste ske på EU-nivå.



Enskilda medlemsländer kan inte på egen hand besluta om vilka stöd man kan lägga i den så kallade CAP:s så kallade andra pelare. Än fler produktionsstöd kommer dock sannolikt att övergå till någon form av mer neutrala miljö- och djurskyddsstöd, menade han.



Annika Bergman sa sig dock vara stolt och tillfreds med den unika djuromsorg Sverige har och ville inte "backa in i framtiden" genom att försämra den, men varnade för att den tiden det kan ta att omvända EU:s övriga 26 medlemsländer till att få lika hårda regler som Sverige kan bli alltför lång väntan för svenska grisproducenter.



Hon påpekade att redan hade svensk grisproduktion minskat med 25 procent på 12 år.

- Risken är därför att Sverige blir ett avskräckande exempel än ett föredöme för andra EU-länder, sa Annika Bergman.



Och tvärtemot minskade kostnader kan köttnäringen räkna med nya kostnader i och med de nya ursprungsreglerna som EU enades om i december. Detta menade Eskil Erlandsson var en fråga han drivit utifrån önskemål från näringen själv och han svor sig fri från ansvar för de kostnader det kommer att medföra.

- Det kommer att kosta mycket pengar att genomföra, varnade han dock.



Svenska grisproducenter har också nyligen tagit på sig egna merkostnader genom det certifieringsprogram man enades om efter Djurrättsalliansens påstådda missförhållanden på svenska grisgårdar. Jerry Simonsson