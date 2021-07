Djurskyddskontrollerna ska bli effektivare

Länsstyrelserna gjort drygt 12 700 djurskyddskontroller under 2009. Under 2008 genomförde kommunerna totalt drygt 23 000 djurskyddskontroller.



Länsstyrelserna har dock gjort fler omhändertaganden av djur, 629 jämfört med 424 under 2008.

Jordbruksverket menar att det som kan förklara siffrorna är att är att länsstyrelserna avslutat många gamla ärenden som följde med från kommunerna.



De flesta omhändertagandena handlar om sällskapsdjur, och i synnerhet katter. Det är också sällskapsdjuren som klart dominerar bland de anmälningsärenden som länsstyrelserna får in från allmänheten.



Sedan de regionala myndigheterna övertog arbetet med djurskydd har antalet personer som arbetar detta minskat från 467 på kommunerna till 365 på länsstyrelserna.



En förklaring till det är att djurskyddspersonalen på länsstyrelserna i högre grad arbetar med detta på heltid, medan kommunernas personal ofta kunde ha även andra arbetsuppgifter.



- Vi och länsstyrelserna för tillsammans en dialog om hur kontrollverksamheten ska utvecklas för att det svenska djurskyddet ska bibehållas och stärkas. Bland annat diskuterar vi att inleda ett projekt där länsstyrelserna kan lära av varandra och hitta de mest effektiva arbetsmetoderna, säger Malin Engdahl, kontrollchef på avdelningen för djurskydd och hälsa vid Jordbruksverket.













ATL.nu