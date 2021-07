Djurskyddskontroller otillräckliga enligt EU

Den viktigaste kritiken är att kontrollanterna inte längre får förlita sig till vad som är gjort tidigare, utan måste mäta om allt vid en aktuell kontroll, berättar Per Jonsson, länsveterinär för Sveriges Radio Sörmland.



EU har enligt Per Jonsson länge kritiserat systemet att lokala djurskyddsinspektörer litat på att djurägaren har hållit sig till det som varit godkänt i förprövningen av djurstallar. Vid EUs besök i höstas hittade man också ett exempel på en överbelagd hönsbesättning.



Det var under en vecka i oktober som EU-kommissionen följde länsstyrelsens inspektioner på ett antal grisgårdar och fjäderfäbesättningar, några transportföretag och ett par mindre slakterier.



Sverige får även kritik på att antalet djurskyddskontroller inte uppnåtts, att djurskyddsinspektörer är otillräckligt utbildade på djurtransporter, och på att det inte riktigt är klart vem som har ansvar för vad vid kontroller på slakterier.ATL.nu