Djurskyddsarbetet granskas av EU

Under två veckor i oktober ska EU:s kontrollorgan Food and Veterinary Office, FVO, granska det svenska djurskyddsarbetet.



Hela djurskyddslagstiftningen och tillämpningen ska kontrolleras och bedömningen redovisas tjugo arbetsdagar efter granskningen. Delegationen ska vara i Östergötland och Sörmland och besöket inleds med ett möte i Jönköping med Jordbruksverket den 12 oktober.

- Vi vet först på öppningsmötet vilka företag de vill besöka, säger Malin Engdahl, kontrollchef på Jordbruksverket.

Senast de var i Sverige för en liknande kontroll var 2007.



För första gången gör EU en genomgripande granskning av Sveriges kontroll i livsmedelskedjan; från livsmedelkontrollen till foderkontroll och djurhälsa, djur- och växtskydd. Det ska pågå under 2010 och 2011. Kontrollen kallas General Audit och genomförs med några års intervall hos medlemsländerna.



Livsmedelsverket och Jordbruksverket kommer vara under luppen som centrala myndigheter, men också kommuner och länsstyrelser ska granskas. På Jordbruksverket välkomnar man granskningen.



I slutrapporten ska det framgå vilka förbättringsområden som finns och eventuella brister som måste åtgärdas inom tre månader. ATL.nu