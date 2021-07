Djurparksvalpar kan planteras ut

20 vargar ska tas in i Sverige enligt ett beslut av riksdagen för att förstärka den enligt många forskare inavlade vargstammen. Frågan är varifrån vargarna ska komma, men även hur smittskyddet och djurskyddet kan säkerställas.



Förslaget som nu går ut på remiss från Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt är att ta valpar från nordiska djurparker och sätta ut dem i befintliga lyor. Det viktigaste är att vargarna inte är släkt med vargarna som finns i norden nu.



- Att sätta ut valpar i befintliga lyor för att förstärka en vargstam har gjorts i USA med goda resultat. Om valpen är 1-3 veckor gammal så tas den väl om hand av de övriga vargarna i flocken, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, i en kommentar.



Ett annat förslag är att ta in östliga friska vargar och sätta i särskilda hägn för avel eller ta vargar som invandrat till Norge.

Det finns en smittorisk när det gäller att flytta vargar. SVA bedömer att rabies och två arter av dvärgbandmask som måste hanteras. I dag är Sverige fritt från rabies och rävens dvärgbandmask och det är fjorton år sedan hundens dvärgbandmask påvisades.



Vikten av att bevara Sveriges goda smittskyddsläge påpekas i remissen som skickas till bland annat länsstyrelserna.



Häromveckan remitterade Naturvårdsverket en del av sitt uppdrag som handlade om hur länsstyrelserna ska ta regionala beslut om var vargar ska planteras in. Detta är andra remissen i regeringsuppdraget. ATL.nu