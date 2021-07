Djuren trivs i mässtält på Mila

MALMÖ ATL

Ebba Petersson och Mikael Jönsson har fullt upp när ATL träffar dem på torsdagsmorgonen, strax innan mässan slår upp portarna. De går andra respektive tredje året på Bollerup Naturbruksgymnasium och tillsammans med andra frivilliga klasskamrater sköter de om marktjänsten för djuren på Mila.



- Vi har mockat nu på morgonen och fodrat. Det roligaste är att träffa olika djur och pyssla, säger Ebba Petersson, som hjälper till med köttdjuren.





Inte nervöst

Vakter under natten

Mikael Jönsson ansvarar för mjölkanläggningen. Det är viktigt att korna mjölkas i lagom tid innan sin visningstid i ringen. Han tycker inte att det är speciellt nervöst, trots att en del utställare kan vara lite uppjagade.- Bara man är lugn själv går det bra, säger Mikael Jönsson.Ägarna tog själva in djuren på onsdagen. Vakter tittar till dem under natten. Om något djur skulle slita sig ringer de till eleverna, som övernattar i ett hus i närheten. Första natten hände ingenting.- Ägare har varit hos mjölkdjuren under natten, säger Mikael Jönsson.Han tycker att miljön är luftig i tältet, varken kvav eller varm. Milamässans projektledare Ann-Christin Pettersson håller med.Hon berättar att djuren får bättre plats i tältet än i den rivna mässhallen. Inlastningen gick också lättare, eftersom det gick att backa ända fram till tältöppningen- Innan har det nästan varit lite gatlopp, säger Ann-Christin Pettersson. Tina Andersson