Djurambulans redo att expandera

– Vi vill kunna köra liggande hästar och letar just nu efter ett passande fordon, berättar Magnus Andersson, som håller i verksamheten tillsammans med sambon Anne, för Sveriges Radio Blekinge.

Djurambulansen i Blekinge transporterar sjuka eller skadade djur till veterinären eller till närmaste djursjukhus.Enligt Magnus Andersson har djurmabulansen sedan starten för ett halvår sedan haft ett 30-tal uppdrag.Just nu har de ganska få riktigt akuta fall. Mest handlar det om att hjälpa hundar eller katter till veterinär. I vissa fall hör djurägare av sig för att få vägledning per telefon.– Det går i cykler och just nu är folk inte ute lika mycket med sina djur. Mest akuta larm fick vi in i somras och då handlade det om djur som blivit bitna av ormar, förlossningar och så vidare, säger Magnus Andersson.