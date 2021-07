Djur ska värma Borås

Värmeverket har investerat i en ny anläggning för att elda med biomal. Det är främst nöt, får och gris som i stället för att destrueras återvinns i Borås kretsloppssystem och skapar energi i form av värme, el och kula.



Anläggningen räknar med att kunna ta e mot 10 000 ton biomal per år, och energin i bränslet motsvarar energibehovet för uppvärmning av cirka 1 000 villor.

- Energiinnehållet ligger strax under träflisen vi eldar, säger Per Karlsson, forsknings och utvecklingsansvarig vid Borås energi och miljö till Borås Tidning.



De skriver vidare att anläggningen i Borås är den sjätte i landet och tekniken är unik för Sverige.



All biomal hanteras inom ett slutet system för att slippa luktproblem. Anläggningen har kostat mellan sex och sju miljoner kronor.ATL.nu