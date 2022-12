Djur rymde när gård brann ner

Boningshuset har klarat sig men övriga byggnader på gården har brunnit ner.

Gick troligen fort

Förbereder bombning

Endast vatten

Skulle hämta virke

Flera boskapsdjur som fanns i närheten rymde när elden närmade sig. Exakt när detta hände är inte känt, men ägarna är underrättade.Länsstyrelsen i Västmanland har tidigare varit återhållsam med uppgifter om drabbade fastigheter.Det har endast talats om att bebyggelse drabbats, men på onsdagen valde myndigheten att gå ut med mer information.Enligt räddningstjänsten måste brandförloppet ha gått fort, men övriga detaljer är inte kända.Samtidigt uppges rekordbranden vara inringad. Efter flera dramatiska dygn finns nu en chans att få kontroll över elden, enligt länsstyrelsen.Begränsningslinjer finns runt hela brandområdet och arbetet inriktades under dagen på att hålla och förstärka dessa.– Vi jobbar för att slå en ring runt elden och sedan gå in och släcka den. Vi har även gjort en del inbrytningar, berättar räddningsledaren Lars-Göran Uddholm vid en pressträff.Dålig sikt har förhindrat de franska och italienka vattenbomplanen från att ta sig upp i luften, men förhoppningen är att flygningarna ska kunna inledas senare i eftermiddag.Allmänheten uppmanas att omedelbart lämna området innanför vägarna mellan Västerfärnebo, Hästbäck, Ängelsberg och Virsbo."Vattenbombningarna är förenade med livsfara", skriver länsstyrelsen på sin hemsida.Trots att branden - som omfattar närmare 17 000 hektar - fortfarande inte är under kontroll får flygplanen endast använda vatten.Orsaken är osäkerhet kring hur brandbekämpningsmedel påverkar miljön.– Skum och vätmedel hör inte hemma i naturen så vi kommer att bomba med vanligt vatten, säger biträdande räddningsledare Tomas Strandman till SVT:s Tvärsnytt.Några ytterligare olycksfall eller allvarligare personskador under släckningsarbetet har inte rapporterats.Den man som i går natt hittades död i brandområdet var timmerbilschaufför och skulle hämta virke när han omkom, skriver Aftonbladet och Expressen.Hans kollega, 42-år gammal, vårdas på Universitetssjukhuset i Linköping.Hans skador bedöms som allvarliga.