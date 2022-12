Digital skogsbruksplan till barnen

Daniel Karlsson på ATA-timber står på Lotta Malms skogsfastighet utanför Ryssby i Småland. Han hjälper till att förvalta Det är en 30-årig granskog som precis har gallrats och nu mäter han hur mycket skogs som står kvar och skickar in uppgifterna via sin telefon. Några sekunder senare plingar det till i Lotta Malms läsplatta.

Mycket intresserad

Digitala lösningar

Ny skogsbruksplan

– Jag vill att mina barn ska kunna uppdatera sig och följa vad som händer på fastigheten. Och jag blev jätteglad när jag hittade den här lösningen, säger Lotta Malm.Hon ärvde för några år sedan 172 hektar skog av sin far utanför Ryssby i Småland. Själv bor hon i Norrköping och har i många år arbetat som it-chef på Luftfartsverket och med ekonomi inom polisen.Hon var därför mycket intresserad av att hitta en bra it-lösning för sin skog, för att snabbt få information och kunna sköta sin fastighet på avstånd. Hon bestämde sig för att testa eSkog.se, som hon hittade på nätet. Det fanns även andra skogsbruksprogram, som till exempel PC-skog.– Det är mer till för professionella användare och fungerar bara på PC, inte på Mac-datorer. De är heller inte webbaserade och har inte automatisk återrapportering, säger Lotta Malm.Skogsägarföreningarna har också utvecklat digitala lösningar för skogsbruksplaner.– Men det är bara ett obundet system som eSkog som garanterar full funktionalitet oavsett vem köparen är, menar Jens Bergström, en av utvecklarna av eSkog.Dessutom kan skogsägare få direktrapporter från skördarföraren rakt in i e-Skogsystemet.Det ger skogsägaren bättre kontroll och även möjlighet att jämföra avverkningsuppgifter med avräkningsnotan från köparen.– Jag pratar med många skogsägare som tycker att det är lite olustigt att inte direkt få tillgång till vilka volymer som avverkats på deras fastigheter. Det behövs mer konkurrens och genomskinlighet vid virkesaffärerna i Sverige, säger Jens Bergström.Normalt gör man en ny skogsbruksplan vart 10:e år och då man går igenom alla bestånden på en fastighet.– Den senaste planen på den här fastigheten är från 2006. Den kostade omkring 16 000 kronor, säger Lotta Malm.Meningen är att skogsägare ska slippa göra lika många stora och kostsamma uppdateringar.ATA timber, som hjälper Lotta Malm med skogsskötseln, behöver inte åka ut lika ofta på plats, vilket blir billigare. Lotta Malm är så här långt nöjd med hur den digitala skogsbruksplanen fungerar.– Jag kommer att använda det här så mycket jag kan. Med en digital skogsbruksplan får jag en bättre dialog med de som utför åtgärder i min skog. Får man sedan in bra satellitkartor vore det ännu bättre.