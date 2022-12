Dieselstölderna skjuter i höjden

Stockholms län är överlägset mest utsatt. Där ökade antalet anmälda stälder från 166 i fjol till 772 i år, enligt preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som ATL:s pappersupplaga tagit del av.

Fördubbling i Västmanland

Samtidigt har stölderna i Västra Götaland minskat nästan lika mycket, från 861 förra året till 710 under de två första kvartalen.Bortsett från Västra Götaland ökar stölderna på de allra flesta håll i landet. I Östergötlands, Dalarnas och Jönköpings län har dieselstölderna ökat med mellan 25-40 procent jämfört med förra året.I Västmanland har dieselstölderna mer än fördubblats. Från 73 anmälda stölder under förra årets första halva till 150 under motsvarande period i år.I maj i år nådde dieselstölderna i Västmanland en topp då 38 fall rapporterades, jämfört med bara 7 under samma månad förra året.Läs mer om dieselstölderna i fredagens papperstidning!