Dieselstölder står landsbygden dyrt

Under årets första tre kvartal anmäldes 7 135 diselstölder, enligt preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Västsverige i topp

Gotland minst drabbat

Mörkertalet stort

2 000 liter på en helg

Slår till på natten

Här anmäls mest - och minst

Antalet är på ungefär samma nivå som motsvarande period i fjol, då särskild statistik över dieselstölder började föras av landets polismyndigheter och av Brå.Flest dieselstölder, 1 144, anmäldes under årets första tre kvartal i Västra Götalands län, följt av Stockholms län med 1 084 och Skåne med 1 017 anmälningar.Det kan jämföras med Gotlands län, där endast 20 anmälningar finns registerade under den aktuella perioden.Under helåret 2013 toppades statistiken av Västra Götaland med 1 669 anmälda brott, följt av Skåne län med 1 470 anmälningar och Stockolms län med 1 317 brott.Minst antal anmälningar gjordes även då i Gotlands län, 29 stycken.Sammanlagt anmäldes 9 598 fall av dieselstöld under 2013.Många stölder sker genom smitningar från bensinstationer, men statistiken omfattar även större stölder.Mörkertalet är dock stort, eftersom många dieselstölder aldrig anmäls och därmed inte finns med i den officiella statistiken från landets polismyndigheter.Att en stor del av antalet brott anmäls i storstadslänen innebär inte heller att diselstölderna är ett storstadsfenomen, påpekar polisen.Sett till andelen anmälda brott 2013 stod de tre topplänen för mindre än hälften."Dieselstölderna är alltså i högre grad spridda utanför storstadslänen än vad transportstölderna är", konstatarer polisen i en rapport från förra året.Många gånger är det landsbygdens företagare som drabbas. De vanligaste är enligt polisen att gärningsmännen stjäl diesel från traktorer, skogsmaskiner, enteprenadmaskiner, lastbilar och andra fordon.Exempel på landsbygdskommuner som drabbats hårt av dieseltjuvarnas framfart är, som ATL tidigare berättat, Falkenberg, Gävle och Hässleholm.Så sent som för ett par veckor vecka sedan försvann stora mängder diesel i Ärla utanför Eskilstuna.Tjuvarna kom över närmare 2 000 liter från skogsmaskiner som stod parkerade över en helg.Då och då åker dieseltjuvarna fast, men oftast är den här typen av brott svårutredda.Exempelvis är ofta den exakta tidpunkten för brottet okänd."Brotten har inte sällan begåtts någon gång mellan två dygn och upptäcks av målsägaren i efterhand", skriver polisen i en rapport.Enligt polisen är det sannolikt olika konstellationer av gärningspersoner som ligger bakom stölderna.Det kan dels handla om utländska, specialiserade ligor som har större fordon med avancerad pumputrustning, dels om så kallade livsstilskriminella som slangar bensin för att finansiera sitt missbruk.Anmälda dieselstölder, årets första tre kvartal 2014 (med siffror för motsvarande period 2013 inom parentes):Totalt, hela landet: 7 135 (7 300)Blekinge: 104 (120)Dalarna: 260 (296)Gotland: 20 (16)Gävleborg: 260 (368)Halland: 384 (375)Jämtland: 71 (59)Jönköpings län: 325 (256)Kalmar: 168 (152)Kronoberg: 254 (235)Norrbotten: 205 (272)Skåne: 1 017 (1 137)Stockholms län: 1 084 (943)Södermanland: 281 (298)Uppsala län: 196 (206)Värmland: 254 (281)Västerbotten: 125 (183)Västernorrland: 193 (142)Västmanland: 221 (151)Västra Götaland: 1 144 (1 331)Örebro: 254 (323)Östergötland: 302 (215)(Källa: BRÅ. Observera att siffrorna för 2014 år preliminära och kan komma att justeras i efterhand)