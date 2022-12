Dieselskatten en orättvis börda för landsbygden

Man flaggade redan i våras för att detta skulle komma, men nu blir det både bekräftat och dessutom en lite större höjning än vad som först hade sagts.

mer pengar i kassan att lägga på annat. Det finns säkert någon utredning någonstans som måste betalas för, så nu får medborgarna, och framförallt landsbygden, betala.om skäl för Sveriges landsbygd och gröna näringar att kritisera beslutet. För det första är det ett rent löftesbrott mot vad som sades i valrörelsen.Finansminister Magdalena Anderson uttalade sig så sent som i augusti förra året om att de inte planerade höja skatten.känns det inte lite orättvist att ytterligare en skatt främst ska belasta landsbygden. De allra flesta som jobbar i de gröna näringarna använder diesel mycket i sitt arbete.De får betala en stor del. Dessutom är det inte sällan samma medborgare som också får en större bensinnota. Livet på landet innebär större avstånd och glesare lokaltrafik. Att handla, köra barnen till träningen och besöka vänner blir nu dyrare.nästan allvarligaste, skälet till varför skatten bör kritiseras ordentligt, är sättet den är utformad på. Först höjer man i ett rejält steg.Sedan införs en gradvis höjning för varje år, en höjning större än inflationen. Det innebär att skatten kommer ticka uppåt kontinuerligt om inte ett nytt politiskt beslut sätter stopp för det.särskilt för just bönder mitt under brinnande mjölkkrisdebatt får ses som ett mindre smart drag. Regeringen försöker dock lugna känslorna med att bönderna får återbäring för just dieselkostnaden.inte fullt ut hela höjningen och kommer dessutom i efterhand. Först tvingas bönderna själva ligga ute med pengarna. Som om inte likviditeten var ansträngd nog.Dessutom kommer ingen återbäring att utgå för de i övrigt ökade transportkostnaderna. Eller för människorna runt omkring jordbruksföretagen, som nu måste betala mer för sina liv på landet.handlar inte om att värna miljön. Att pressa ur folk mer pengar kommer inte ta bort behovet de har av bilen i sin vardag.Dessutom höjer man även skatten på förnybara bränslen. Istället handlar det åter om att de styrande vill ha tillgång till mer pengar.hade varit att ta bort ränteavdragen, och sluta subventionera medelklassen i Stockholms dyra lägenhetslån.Den gruppen vill man dock inte riskera konflikt med, så istället vänder man sig till landsbygden och dess företag. Denna strategi får inte genomföras utan kritik.