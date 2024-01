Dieselpriset sänks med över fyra kronor

Priset på diesel sänks med 4,27 kronor per liter och 95-oktanig bensin med 1,15 kronor, enligt Circle K:s rekommenderade riktpriser för företagskunder vid automatstationer. OKQ8:s priser ligger i samma linje: dieseln går ner med 4,39 kronor och bensinen med runt en krona. Även på ST1 sjönk priset på drivmedel under nyårsdagens morgon.

Prissänkningar innebär ett dieselpris på runt 18 kronor per liter, vilket är tio kronor lägre än när dieselpriserna toppade på över 28 kronor under 2022. Bensinen, som ligger på omkring 17 kronor litern kostade cirka 24,18 kronor per liter som högst.