Dieselpriset på lägsta nivån i år

Den nedgång som man kunnat se den senaste tiden följer den säsongsmässiga variationen i drivmedelspriserna. Under sommaren då folk har semester och bilåkandet slår i taket brukar också bensinpriset stiga, men nu är utbudet är helt enkelt större än efterfrågan, enligt Ulf Svahn, vd för Svenska Petroleum- och biodrivmedelinstitutet.

Försvagad dollar

Bensinskatten höjs

Han säger att raffinaderierna ställt om till en ökad produktion av diesel och eldningsolja. När man tillverkar dessa produkter fungerar framställningsprocessen så att man också är tvungen att producera bensin, trots att det är en avmattad efterfrågan jämfört med under sommarmånaderna.Dessutom är världsmarknadspriset på råolja fortsatt lågt och dollarn har försvagats.- Givet att vi har det oljepris vi har så kan nog bensinpriset sjunka ett par, tre tioöringar till. Det skulle förvåna mig om det blir mer än så, säger Ulf Svahn.På fredagen sänkte de ledande bensinbolagen sina riktpriser för tredje dagen i rad. Den 95-oktaniga bensinen kostar nu 12:44 kronor per liter på bemannade stationer och dieselpriset ligger på 12:20 kronor per liter.Efter sänkningarna ligger dieselpriset på sin hittills lägsta nivå i år, jämfört med tidigare månaders snittpriser.Ulf Svahn säger att mycket av den säsongsmässiga nedgången som brukar komma under höst och vinter i år redan har skett. Men det lär ändå dröja innan priset vänder upp.- Vi får nog vänta in våren 2016 innan vi ser stigande bensinpris igen, säger han.Men Ulf Svahn talar då om de prisjusteringar som petroleumbranschen råder över. För när regeringens budget slår till efter nyår väntar skattehöjningar på bensin som äter upp bensinbolagens sänkningar. Då får bilisterna betala 60 öre mer per liter bensin och 66 öre mer per liter diesel.