Dieseln åter över 16-kronorsgränsen

Bensinen fick mindre höjning

Under förra veckan sänktes bensinen med 25 öre per liter. Tisdagens höjning var något mindre på 15 öre per liter vilket gör att bensinens nya pris är något mindre i jämförelse med innan sänkningen förra veckan. Riktpriset för 95-oktanig bensin på bemannade mackar är nu 15,78 kronor per liter.