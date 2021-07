Dieseln åter över 16 kronor per liter

Förra veckan kom flera sänkningar av drivmedelspriserna och i fredags dök dieseln under 16 kronor per liter. Men denna vecka inleddes med höjningar på diesel och HVO-100 vilket nu gör att båda drivmedlen är tillbaka på samma nivåer som innan den senaste sänkningen. Priserna höjdes med 15 öre per liter vardera och det nya riktpriset på diesel på bemannade mackar är nu 16,03 kronor per liter.