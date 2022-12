Dialog och öppenhet viktiga kring vindkraft

Hur vindkraften påverkar skogsmiljön och människors upplevelser av skogen är en viktig fråga. Därför har Sveaskog tillsammans med andra FSC-certifierade skogsägare tagit ett steg i riktning mot en större öppenhet. Alla vindområden läggs nu i ett tidigt skede ut på skogsföretagens hemsidor – tillgängliga för insyn och dialog.

är ett led i skogsföretagens strävan att ta ansvar för omställningen till mer förnybar energi. Fler vindkraftverk och därmed en större andel gröna energikällor är i sig positivt för Sverige.Men etableringen av vindkraftverk reser också frågor kring påverkan på skogsmiljön och de människor som bor och vistas i skogen.på allvar. I juni införde därför svenska FSC (Forest Stewardship Council) nya riktlinjer för att öka öppenheten inför tillståndsprövning av ny vindkraft.Nu ges närboende och andra personer eller organisationer möjlighet att involveras tidigare i framtida vindkraftsetableringar. Eftersom hälften av all skogsmark i Sverige är FSC-certifierad handlar det om vindkraftsetableringar i stora delar av landet.som hälften av Sveriges produktiva skogsmark är certifierad via FSC ställer höga krav på hållbart skogsbruk – både avseende ekonomi, miljö och sociala aspekter. Det är också i linje med vad dagens konsumenter och organisationer efterfrågar – en större öppenhet kring skogsbruket och markanvändningen.De nya reglerna innebär bland annat att intressenter, såsom boende i området, ska få förhandsinformation om planerad vindkraftsetablering för att på så sätt öppna upp för en tidig dialog. Projekteringar kommer att finnas tillgängliga på skogsföretagens hemsidor i särskilda kartfunktioner.FSC-certifierade skogsägare kommer att avsätta en hektar produktiv skogsmark för naturvårdsändamål för varje vindkraftverk som byggs eller som redan existerar.En viktig intressent när det gäller vindkraftsetableringen är rennäringen. I många fall nyttjar vi marken tillsammans – markägaren nyttjar den för skogsbruk och rennäringen för renbete. I dessa fall initierar markägaren dialogen i ett tidigt skede i linje med föreskrifterna för FSC-certifierad skog.krav på energibolagen att de i ett tidigt skede initierar en dialog med samebyn, när etableringen sker i ett rennäringsområde.Svenskt skogsbruk bygger på principen ”frihet under ansvar” och vilar på likställda mål för produktion och miljö. Anslutningen till FSC-certifieringen är ett led i att frivilligt ta ansvar för ett hållbart skogsbruk och markanvändning där vindkraften är en del.Tomas Franssonvindkraftsansvarig Sveaskog Karin FällmanFSC-ansvarig Sveaskog