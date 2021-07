Det våras för tallen

Under en rad av år har granen ökat på tallens bekostnad. Anledningen är de stora betesskadorna som älgen orsakar i tallföryngringarna.

- Kanske har rädslan för älgen minskat lite grand. Kanske har man fått mer bukt med älgen, åtminstone tror man det, säger Jörgen Andersson, vd på SCA:s plantskola Norrplant, som under fjolåret såg en svag ökning av tallanvändningen. Även i år kommer andelen tall att öka.



- Det är inga dramatiska förändringar, men vi har varit vana under tio år att tallandelen har minskat till förmån för granen, men nu har den ökat lite grand, säger Jörgen Andersson.

Till SCA är andelen gran 40 procent. Till externa skogsägare har den legat på uppåt 70 procent, men nu alltså minskat till förmån för tall och contorta.

- Det är svårt att säga exakt men för vår del kan det handla om mellan fem och tio procent. Det blir mera tall och mindre gran.

Minskningen av tall anses vara ett stort bekymmer. Kvarvarande tallföryngringar får större skador. Industrin riskerar få brist på det värdefulla talltimret. Tillväxten i skogen blir sämre när gran planteras på tallmark.



Även i södra Sverige kommer tallen att vinna tillbaka terräng som gått förlorad till granen.

- Någon jätterusning efter tall ser vi inte, även om jag också tror att det kan öka något, säger Fredrik Nordborg, vd på Södra Odlarna.

- Det är ju ett bottenläge vi är på. Vi har sålt mer siktagran och lärk än tall de senaste åren, säger han och konstaterar att det fortfarande är allmän hög efterfrågan på skogsplantor efter de stora stormarna.



- Vi har redan sålt slut de plantor vi har att sälja. Varken tall eller något annat har blivit över. Torbjörn Esping