Det som inte syns - det finns inte...

96 procent av alla företag har 0-10 anställda. Om alla dessa småföretag skapar ett nytt arbetstillfälle ger det effekt. Därför är det tragiskt att behöva konstatera att en stor del av det befintliga kombinationsföretagandet på landsbygden inte synliggöras i offentlig statistik. Och det som inte syns, det finns ju inte.



En person som delar sin tid mellan det egna företaget och löneanställning som exempelvis lastbilschaufför, datatekniker eller lärare registreras som anställd om lönen ger mer än 50 procent av inkomsten.



Om samma person har mindre än hälften av inkomsten från nötkötts­produktion, turismverksamhet, entreprenaduppdrag, etcetera så räknas inte jobbet i det egna företaget in i statistiken. Registrering kan endast ske på en så kallad SNI-kod per person, nämligen den som ger högst intäkt.



På samma sätt blir det om ett lantbruksföretag med jord eller skoglig verksamhet utökar sin verksamhet inom samma företag med exempelvis hästturism, energiproduktion eller egen förädling av livsmedel. Om en familjemedlem minskar sin anställning utanför företaget till halvtid och i stället jobbar halvtid i företaget med den nya verksamheten, men med lägre inkomst (vilket är troligt under ett uppbyggnadsskede), blir effekten densamma.



Att en ny verksamhet uppstått i kommunen med ett halvtidsjobb syns inte. Och det som inte syns, det finns ju inte. I landsbygdens småföretag och särskilt inom de gröna näringarna - företag med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas är denna typ av kombinationsföretagande mycket vanlig.



I LRF:s nyligen presenterade rapport De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå ser vi att 24,8 procent av de verksamheter medlemmarna bedriver hör till den del som inte synliggörs i offentlig statistik. Ändå beräknas dessa verksamheter omsätta drygt 13 miljarder kronor per år och bidra med motsvarande 11 000 helårsjobb och med betydande tillväxtpotential.



Det finns fler allvarliga konsekvenser av "osynligheten". När länsstyrelser, regioner med flera gör sina utvecklingsprognoser och program bygger underlagen på offentlig statistik. Det innebär att infrastruktur - vägar, kollektivtrafik och bredband, lokal service med mera - kanske inte prioriteras rätt, eftersom statistiken inte visar vilken verksamhet som bedrivs ute på landsbygden. Ska vi ha offentlig statistik som underlag för framtida resursplanering måste den också anpassas efter hur verkligen ser ut i dag. Det som inte syns finns ju inte.



Ska vi få ungdomar, nysvenskar med flera att vilja ta över, starta och driva företag på landsbygden måste vi visa vad som redan finns och ge detta företagande likvärdiga förutsättningar som annat företagande. För en levande landsbygd behöver vi alla befintliga och nya företag och verksamheter.



Lisbeth Björk

LRF Företagsutveckling